Almanya'da AfD Saksonya-Anhalt'ta Rekor Oyla Birinci

MAGDEBURG, 7 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir seçim merkezi, 6 Eylül 2026.

Alman kamu yayın kuruluşu ARD'ye göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) partisi, pazar günü yapılan Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimlerini yüzde 44,5'lik rekor oyla kazandı. (Fotoğraf: Zhang Haofu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua