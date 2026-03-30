Haberler

Almanya'da "Rusya için casusluk yaptığı" iddiasıyla bir Ukraynalı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Federal Savcılığı, 27 Mart'ta gözaltına alınan Ukrayna vatandaşı Vitalii M'nin, Rusya'nın talimatıyla casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandığını açıkladı. İddialara göre, Vitalii M, Almanya'da yaşayan ve Ukrayna ordusunda çatışmalara katılan bir kişi hakkında bilgi topluyordu.

Almanya Federal Savcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Vitalii M'nin 27 Mart'ta Hagen kentinde gözaltına alındığı ve 28 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin "yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla" suçlandığı ifade edildi.

"Vitalii M'nin, en geç Kasım 2025'ten itibaren, bir Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukrayna'daki savaş başladıktan sonra Ukrayna ordusunda çatışmalara katılan ve Almanya'da ikamet eden bir kişi hakkında bilgi topladığı" iddia edilen açıklamada, bu casusluk eyleminin Almanya'da bulunan hedef kişiye yönelik muhtemelen başka istihbarat operasyonlarının hazırlığı amacı taşıdığı savunuldu."

Kaynak: AA / Erbil Başay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

