Haberler

Almanya'da "5. Mevsim" büyük karnaval geçit töreni yapıldı

Almanya'da '5. Mevsim' büyük karnaval geçit töreni yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Ren Nehri'ne komşu şehirlerinde düzenlenen 'Rosenmontag' karnaval geçidi, 500 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti. Köln'de yapılan büyük geçitte 300 ton şekerleme ve 300 bin çiçek demeti dağıtıldı.

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçit töreni düzenlendi.

Özellikle Ren Havzası çevresindeki Köln, Düsseldorf ve Mainz gibi şehirlerde yaşayan Katoliklere özgü gelenek olan ve her yıl 11. ayın 11'inde saat 11.11'de başlayan "5. Mevsim" karnavalının en önemli günü kabul edilen "Rosenmontag" için çeşitli kortejler gerçekleştiriliyor.

Dünyadaki siyasi figürlerin maketlerle karikatürize edildiği büyük karnaval geçidi Rosenmontag'ı, Almanya'nın farklı şehirlerinden ve komşu ülkelerden gelen 500 bini aşkın kişinin izlemesi bekleniyor.

300 ton şekerleme, 300 bin çiçek demeti dağıtıldı

Almanya'daki karnavalın başkenti kabul edilen Köln'deki geçit törenine, yaklaşık 150 araç ve 12 bin kişi katıldı. 8,5 kilometre uzunluğundaki, 3,5 saat süren kortejde özel hazırlanan araçlardan müzik ve dans eşliğinde halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.

Köln Karnaval Komitesi, bu yıl karnaval geçidinde 300 ton şekerleme, 700 bin çikolata, 300 bin demet çiçek, binlerce oyuncak ve çeşitli küçük hediyelerin dağıtıldığını açıkladı.

Çarşamba günü sona erecek

Almanya'da 11 Kasım 2025'te başlayan ve bugün Rosenmontag geçidiyle taçlanan karnaval sezonu, 18 Şubat'ta "Aschermittwoch (Kül Çarşambası)" adı verilen günle sona erecek.

Karnavalın ardından "Fastenzeit" denilen, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği 40 günlük "oruç" dönemine girilecek.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı

Hurda otobüsteki yangında 16 yaşındaki genç öldü: 3 kişi gözaltında
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sapkınlar için hesap vakti! Polis otobüsüne böyle bindirdiler
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı

Hurda otobüsteki yangında 16 yaşındaki genç öldü: 3 kişi gözaltında
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı