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Almanya'da Paskalya Yürüyüşü ile Barış Çağrısı

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Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Paskalya yürüyüşlerinde, savaşlara son verilmesi ve barış için diplomatik çözümler aranması istendi. Berlin'de toplanan yaklaşık 2 bin kişi, çeşitli pankartlar eşliğinde barış çağrıları yaptı.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, dünyada devam eden savaşlar için barış çağrılarının yapıldığı "Paskalya" yürüyüşleri düzenlendi.

Başkent Berlin'de çeşitli derneklerin bir araya geldiği inisiyatif tarafından düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 2 bin kişi, Kreuzberg semtindeki Mariannen Meydanı'nda toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler barış çağrıları yaparak savaşların sona ermesi için diplomatik yolların aranmasını ve savaş bölgelerine silah gönderilmemesini istedi.

Filistin destekçilerinin de katıldığı gösteride, "Savaşlar ne kutsaldır ne adil. Bunlar suçtur", "NATO'dan çıkın", "Gazze'de kan akmasını hemen durdurun", "Barışa evet", "Ülkemiz barış istiyor", "Sadece işgalin sonu barışın başlangıcı olur", "Filistin'deki soykırımı durdurun" ve "Kuzey Akım, 3. dünya savaşından daha iyi" yazan pankart ve dövizler taşındı.

Yürüyüş kapsamında yapılan konuşmalarda, ülkede kurulacak yeni hükümetin barış yanlısı siyaset yürütmesi ve ABD'nin Almanya'da orta menzilli füzeleri konuşlandırmaması talep edildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte, 6 kişi gözaltına alındı.

Paskalya Yortusu vesilesiyle ülkenin birçok kentinde her yıl barış için yapılan Paskalya yürüyüşleri sendikalar, sol gruplar, barış inisiyatifleri ve kiliselerin temsilcileri tarafından düzenleniyor.

Bu kapsamda Hannover'de 1000, Kassel, Münih ve Bremen'de 800'er kişinin yürüyüşlere katıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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