- Almanya'da oy verme işlemi tamamlandı, oylar Türkiye'ye gönderiliyor Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi bugün sona erdi.

- Almanya'da oy verme işlemi tamamlandı, oylar Türkiye'ye gönderiliyor

KÖLN - Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi bugün sona erdi.

Almanya'nın 16 şehrinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi bugün sona erdi. Köln Başkonsolosluğunun bahçesinde kurulan konteynerlerdeki oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi. Oy verme işleminin ardından oy pusulalarının bulunduğu zarflar torbalara konularak mühürlendi.

Seçimlere ilginin yüksek olduğunu dile getiren Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, "İlgi beklediğimizin de üstündeydi ve geçen seçimlere göre daha üstünde kalacak. Vatandaşlarımız genci, yaşlısı hepsi geldiler. Sadece son hafta sonu değil, 13 gün boyunca aşağı yukarı dengeli geldi vatandaşlarımız" dedi.

Kaya, "Her gün binlerce insanımız buradaydı. Bir yığılma ve bir boş gün şeklinde geçmedi. Vatandaşlarımız bilinçli bir şekilde gelerek oylarını verdiler" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesiyle oylar yarın havayolu ile Türkiye'ye getirilecek.