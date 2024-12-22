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Almanya'da Noel Pazarına Düzenlenen Araçlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Almanya'da Noel Pazarına Düzenlenen Araçlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan araçlı saldırının zanlısı Taleb A. tutuklandı. Saldırının motivasyonunun Suudi Arabistanlı mültecilere yönelik tutumdan duyduğu memnuniyetsizlik olabileceği belirtildi. Olayda beş kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Almanya Magdeburg'da Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırının zanlısı Taleb A. tutuklandı. Saldırganın motivasyonunun "Suudi Arabistanlı mültecilere yönelik tutumdan duyduğu memnuniyetsizlik" olabileceği belirtildi. Almanya'nın Magdeburg kentinde Cuma akşamı Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırının zanlısı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Magdeburg Emniyeti'nden Pazar günü yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Taleb A. isimli zanlı hakkında Cumartesi günü çıkarıldığı mahkemede cinayet ve birden fazla cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, 2006 yılından bu yana Almanya'da yaşayan Suudi Arabistan kökenli zanlı Taleb A.'nın saldırı motivasyonunun, " Almanya'da Suudi Arabistanlı mültecilere yönelik tutumdan duyduğu memnuniyetsizlik" olabileceği belirtildi. Savcı Horst Nopens, yaptığı açıklamada, "(Zanlı) suçun nedeni hakkında yorum yaptı.Bu da olası nedenin 'Suudi Arabistanlı mültecilere yönelik muameleden duyulan memnuniyetsizlik' olabileceği sonucuna götürdü" ifadelerini kullandı.

Taleb A.'nın İslam'ı açıkça reddettiği ve yıllarca Suudi Arabistan'dan gelen mülteciler için kampanya yürüttüğü, ayrıca son yıllarda Alman makamlarını ve polisini giderek artan bir şekilde zulümle suçladığı ortaya çıktı.

"Şimdiye dek görülen en büyük saldırılardan biri"

Almanya'da terör eylemlerinin mağdurları ve geride kalanların sorunları ile ilgilenen Federal hükümete bağlı sorumlu kişi olan FDP'li Pascal Kober, olayla ilgili olarak birkaç yüz kişinin yardımına ihtiyaç duyulabileceğini dile getirdi. Kober, Pazar günü Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük saldırılardan biri. Tanıkları ve ilk müdahale ekiplerini de dahil edersek olaydan etkilenenlerin sayısı üç haneli rakamlara ulaşıyor" dedi. "Bu deneyim büyük bir psikolojik stresi de beraberinde getirebilir. Mağdurlar bununla tek başlarına başa çıkabileceklerini düşünmemelidir" diyen Kober, "Ne kadar erken yardım alınırsa, hasarın kronikleşme riskinin o kadar azalacağını" vurguladı.

Noel pazarının güvenliğine ilişkin yapılan eleştirileri ise Magdeburg Belediyesi Meclis Üyesi Ronni Krug yanıtladı. Krug, "Söz konusu güzergahın, acil bir durumda ambulanslar ve itfaiye için bir kurtarma şeridi olarak tasarlanmasından ötürü şüphelinin Noel pazarına girerken hiçbir engelle karşılaşmadığını" ifade etti.

Anma töreni düzenlendi

Yaşanan saldırıdan bir gün sonra Magdeburg Katedrali'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz ve Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Saldırı sonucu şu ana dek beş kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Ölenler arasında dokuz yaşında bir çocuk ile 45, 52, 67 ve 75 yaşlarında dört kadın bulunuyor. Yaralılardan yaklaşık 40'ının durumunun ağır olduğu bildirildi.

AFP / AI,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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