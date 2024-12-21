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Almanya'da Noel Pazarına Araçlı Saldırı: İki Ölü ve 60'dan Fazla Yaralı

Almanya'da Noel Pazarına Araçlı Saldırı: İki Ölü ve 60'dan Fazla Yaralı
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Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla kişi yaralandı. Saldırı sonrası sürücü tutuklandı ve ülkede bazı Noel pazarları iptal edildi.

(ANKARA) - Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıda, biri çocuk olmak üzere iki kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır olmak üzere 60'dan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen aracın sürücüsü tutuklandı.

Alman yetkililer, bir sürücünün dün Almanya'nın Saksonya-Anhalt Eyalet'ine bağlı Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında toplanan kalabalığın arasına arabayla dalarak iki kişinin ölümüne ve 15'i ağır olmak üzere 60'tan fazla kişinin yaralanmasına yol açtığını açıkladı. Yetkililer, araç sürücüsünün tutuklandığını bildirdi.

Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Tamara Zieschang, düzenlediği basın toplantısında şüphelinin 2006 yılında Almanya'ya taşınan 50 yaşında Suudi bir doktor olduğunu belirtti.  Zieschang, zanlının Magdeburg'un yaklaşık 40 kilometre (25 mil) güneyindeki Bernburg'da doktorluk yaptığını kaydetti.

Araçlı saldırı, Almanya'daki diğer bazı kentlerin de önlem olarak ve Magdeburg'un kaybıyla dayanışma amacıyla hafta sonu Noel pazarlarını iptal etmelerine yol açtı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier saldırının huzurlu bir Noel beklentisini kesintiye uğrattığını belirtirken, Başbakan Olaf Scholz, "Dualarımız Almanya'da bir Noel pazarına yapılan bu korkunç saldırıdan etkilenen insanlarla birlikte. Noel'e bu kadar yakın bir zamanda ne korkunç bir saldırı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşmlarda Almanya için başsağlığı dileklerini iletti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in bugün olay yerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Magdeburg'daki saldırı, 19 Aralık 2016'da bir kamyonun kasıtlı olarak Berlin Noel pazarına sürmesinin ve 12 kişinin ölümüne, 70'ten fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıdan sekiz yıl sonra meydana geldi. 2016'da gerçekleşen saldırıdaki fail, IŞİD propagandasından ilham alan bir Tunus vatandaşıydı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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