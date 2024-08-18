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Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap yangını: En az 23 yaralı

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Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen müzik festivalinde yer alan bir dönme dolapta yangın çıktı. Alevler kısa sürede gondola sıçrarken olayda en az 23 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen müzik festivalinde yer alan bir dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

DÖNME DOLAPTAKİ YANGIN GONDOLA SIÇRADI

Alman Haber Ajansının polise dayandırdığı haberine göre, Highfield Müzik Festivali'nde bulunan bir dönme dolapta dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İlk belirmelere göre dönme dolabın altında bulunan bir madde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı ve sonra alevler gondola sıçradı.

23 KİŞİ YARALANDI

Olayda en az 23 kişi yaralandı. Aralarında polislerin ve ilk yardım ekibinde yer alanların da bulunduğu 16 kişi hastanede tedavi edildi. Tedavi edilenler arasında 4'ünün yanıkları bulunduğu, 1 kişinin de düşme sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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