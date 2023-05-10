- Almanya'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

KÖLN - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Frankfurt'ta kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için Almanya'nın Frankfurt kentinde kullanılan oylar bugün Türkiye'ye gönderildi. Oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbalar sandık Kurulu üyelerinin gözetiminde Köln Havaalanına götürülerek, Türkiye'den gelen Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim edildi. Oy pusulalarını taşıyacak uçakta Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir diplomatik kurye ile YSK yetkilisi yer alacak. Oy torbaları diplomatik kurye eşliğinde Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya yaptığı açıklamada, "Oyları yükledik. Misyonlarımızdan, başkonsolosluklarımızdan ve büyükelçiliğimizden torbalar geldi. Hepsi akelere yüklendi. Yüklenirkende bütün komisyon üyelerinin şahitliğinde yapıldı. Hem akelerin boş olduğu hem torbaların tamamının yüklendiğini herkes görmüş oldu ve tutanak altına alınarak imzalar atıldı" ifadelerini kullandı.

Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayımı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralandı.