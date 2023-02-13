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Almanya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı

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Almanya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Recklinghausen şehrinde, Türkiye'deki depremzedeler için toplanarak depoda bekletilen yardım malzemelerin kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Recklinghausen şehrinde, Türkiye'deki depremzedeler için toplanarak depoda bekletilen yardım malzemelerin kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, gece 01.00 sularında Bahnhofstrasse'deki bir süpermarketin arazisinde depolanan ürünlerin kasten ateşe verildiği belirtildi.
Polisin elinde olayı gerçekleştiren iki zanlıyı gösteren bir video kaydının bulunduğu, kundaklanan malzemeler arasında kıyafet, yiyecek ve evcil hayvan maması gibi ürünlerin bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, videoda şüphelilerden birinin duvardan bir nesneyi koparıp yaktığının görüldüğü, bunun muhtemelen Türk bayrağı olabileceği ifade edildi.
Yangında kimse yaralanmazken, bitişikteki bir soğuk hava deposunun duvarında maddi zarar meydana geldiği, toplam maddi zararın ise 20 bin avro olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Buna ilişkin soruşturma başlatılırken, olayı görenlerin polise başvurması istendi.

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Kaynak: AA / Güncel

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