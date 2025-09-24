Almanya'da Aşırı Sağın Yükselişi Türkler Arasında Tedirginlik Yarattı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 14 Eylül'de düzenlenen yerel seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin 2020'deki oy oranını, 3'e katlayarak yüzde 14,5'e çıkarması, ülkede yaşayan Türkler arasında tedirginliğe neden oldu.

Ülkenin en kalabalık nüfusa ve yaklaşık 13,7 milyon seçmene sahip eyaleti olan KRV'de yaşayan Türkler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirerek, aşırı sağın yükselişine karşı "birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin" önemine dikkat çekti.

Motorlu araç tescil firmasında çalışan Ramazan Gülay, aşırı sağın yükselişinden dolayı endişeli olduklarını ve bu yükselişe karşı ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Burada yaşayan yabancı kökenlilerin siyasete yeterince ilgi göstermediklerini belirten Gülay, Alman vatandaşlığı alan yabancı kökenlilerin seçimlerde aşırı sağcı partilerin karşısında yer alan partilere oy vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Kendi yaşadığı ilçede aşırı sağcı AfD'nin oy oranının yüzde 20'ye çıktığını kaydeden Gülay, bazı yabancı kökenlilerin dahi aşırı sağcı partilere oy verdiklerini ancak bu insanların daha fazla bilinçlendirilmelerinin gerektiğini ifade etti.

Serbest meslek sahibi Müjdat Yalçın da aşırı sağcı partilerin hızlı yükselişinin kendisini endişelendirdiğini vurgulayarak, "Bizde birlik ve beraberlik olmadığı için, sağcı partilerin oyları maalesef artıyor." dedi.

Aşırı sağcı partilerin gelecekte iktidara gelmesi durumunda Avrupa'da yaşayan Türkler açısından sorun olacağını anlatan Yalçın, "Örneğin elimizdeki bazı haklarımız alınır, vatandaşlığa geçişler zorlaşabilir, çifte vatandaşlığa geçiş gibi her türlü şartlar zorlaşır. Yıllardır yurt dışındayız biliyoruz artık. Sağcılar geldi mi kendi vatandaşlarına her türlü ayrıcalığı sağlarlar." ifadelerini kullandı.

Almanya'da doğup büyüyen ve Köln'de yaşayan Sinan Balbaşı, Almanya'da kazanılmış haklarının hiçbir şekilde ellerinden alınamayacağını dile getirdi.

Balbaşı, "Çoluğumuz çocuğumuz okumuş belli yerlere gelmişiz. Öğretmenimiz, doktorumuz, hakimimiz, savcımız, polisimiz var. Bizim korkmamıza gerek yok. Buradaki Türk ve Müslümanlar olarak yapacağımız tek şey, tüm kesimler olarak bir araya gelerek birlik olmak." diye konuştu.

Öğrenci olan Ömer Faruk Güver ise şunları kaydetti:

"Aşırı sağın yükselmesi Almanya'da yaşayan yabancılar için kötü bir durum. Aşırı sağcıların burada kalkınması bizim için sıkıntılı bir durum. Biz yabancıların ve Müslümanların buna karşı bir şeyler yapmamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız."

KRV eyaleti yerel seçim sonuçları

18 milyondan fazla nüfusu ve 13,7 milyon seçmen sayısı ile ülkenin en büyük eyaleti olan KRV'de 14 Eylül Pazar günü, 400 civarında il, ilçe ve kasabada dün belediye başkanı, encümen ve kaymakam seçimleri yapıldı.

Seçim sonuçlarına göre Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) yüzde 33,3 oy oranıyla birinci parti olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 22,1 ile ikinci, AfD yüzde 14,5 ile üçüncü, Yeşiller 13,5 ile dördüncü, Sol Parti 5,6 ile beşinci, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 3,7 oy oranıyla altıncı oldu.

Aşırı sağcı AfD'nin, 2020'deki seçimlerde elde ettiği yüzde 5,1 oy oranını 3 katına çıkarması dikkati çekti.

Bu sonuçlara göre, CDU ve SPD seçimlerde kendilerine ilk iki sırada yer bulsalar da 1946'da kurulan KRV eyaletinin kuruluşundan bu yana en düşük orandaki yerel seçim sonuçlarını aldılar.

400 bölgenin yaklaşık 147'sinde, adayların yeterli oyları alamaması nedeniyle 14 gün sonra yeniden oy verme işlemi yapılacak.

Seçimlerin ülke siyaseti açısından önemi

18 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan KRV'de yapılan ve aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin adayın yarıştığı bu seçim, her ne kadar yerel seçim olsa da aynı zamanda Almanya'da şubatta yapılan erken genel seçimden sonraki ilk seçim olma özelliği taşıyor ve ülkedeki siyasi durumu yansıtması açısından büyük önem taşıyor.

Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da, Türklerin yaklaşık 1 milyonunun yaşadığı KRV eyaletinde 16 yaş ve üzerindeki seçmenler, bu seçimlerle belediye meclislerini, ilçe meclislerini ve belediye başkanları veya ilçe yöneticilerini belirledi. Alman vatandaşlarının yanı sıra Avrupa Birliği vatandaşları da belediye seçimlerinde oy kullandı.

Yerel seçimlerle aynı gün yapılan ve adayların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Uyum Meclisi seçimlerinde ise ülkede yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayanlar oy kullandı.

Belediyelere göre yetkileri farklılık gösterse de Uyum Meclisleri, belediye ile göçmen topluluklar arasında köprü görevi görerek göçmenlerin eğitim, kültür, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi alanlardaki seslerinin belediye meclislerinde duyurulmasına ve çözüm bulunmasına yardımcı oluyor.