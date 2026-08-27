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Almanya'da Neonazi Derneğine Büyük Operasyon

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Almanya'da 2023'te faaliyetleri yasaklanan "Artgemeinschaft" adlı Neonazi derneğine yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Almanya'da 2023'te faaliyetleri yasaklanan "Artgemeinschaft" adlı Neonazi derneğine yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA), Halle Savcılığına dayandırdığı haberinde, "Artgemeinschaft" derneğinin faaliyetlerini sürdürdüğü şüphesiyle 5 eyalette çeşitli adreslerde aramalar yapıldığı ifade edildi.

Haberde, aramaların 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığı belirtilerek, şüphelilerin derneği desteklemekle suçlandığı kaydedildi.

Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan haberde de aramaların Saksonya-Anhalt, Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya, Brandenburg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yapıldığı aktarıldı.

Haberde, aramaların Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimlerinde Gardelegen kentinden aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinden aday olan Simon Lansmann ve Sebastian Koch'u da kapsadığı ileri sürüldü.

Haziranda, Lansmann'ın ev sahipliğinde bir etkinlik yapıldığı hatırlatılan haberde, polisin burada girişleri kontrol ederek "Artgemeinschaft" derneğiyle bağlantılı kişileri tespit ettiği dile getirildi.

Etkinlikte "Artgemeinschaft" derneğinin ritüellerini güçlü bir şekilde anımsatan bir tören düzenlendiği ifade edilen haberde, burada Nazi Almanyası döneminde faaliyet gösteren Hitler Gençliği'ne (Hitlerjugend) ait bir şarkının söylendiği iddia edildi.

Almanya İçişleri Bakanlığınca Eylül 2023'te faaliyetleri yasaklanan "Artgemeinschaft" derneğinin ülkedeki anayasal düzene karşı olduğu belirtilmiş ve Neonazi, ırkçı, yabancı düşmanı ve demokrasi karşıtı bir dernek olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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