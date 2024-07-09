Üye Girişi
Haberler

Almanya'da Alpirsbach'ta Fatih Camisi dualarla açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Alpirsbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, dualarla ibadete açıldı. Cami, 1000 metrekare alan üzerine 600 metrekare kullanım alanı ve 400 metrekare ferah bahçesi ile üç kattan oluşuyor. Açılış törenine Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ve DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey de katıldı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Alpirsbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, dualarla ibadete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde, Alpirsbach DİTİB Fatih Camisi Derneği Başkanı Metin Cin, cami hakkında bilgi verdi.

Daha önce hastane olarak inşa edilen binayı satın alarak yenileme çalışmalarıyla camiye dönüştürdüklerini aktaran Cin, "1000 metrekare alan üzerine 600 metrekare kullanım alanı ve 400 metrekare ferah bahçesi ile üç kattan oluşan camimizde, mescit, derslikler, gençlere ve yetişkinlere özel lokal, idari büro gibi hizmet alanları bulunuyor." dedi.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, camilerin barış, bir arada yaşama ve karşılıklı saygının simgesi olduğuna vurgu yaparak, "Bu güzel caminin beldenin bir buluşma yeri ve kültür merkezi olarak büyük fayda sağlayacağını ve birlikte yaşama kültürüne katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyorum." şeklinde konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ise şunları söyledi:

"Almanya'da 860'tan fazla camisiyle en büyük Müslüman dini topluluk olan DİTİB, burada yaşayan Müslümanların ve tüm toplumun refahını her zaman göz önünde bulunduruyor. DİTİB, bireylere, dini cemaatlere ve topluma hizmet eden dini ve sosyal hizmetler sunmaktadır. Bu yıl 40. yılını kutlayan DİTİB, geçmişine gururla bakarak geleceği planlıyor. Bu özel günün, dostluk ve işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını açacağına inanıyorum. Bu camimiz, bereket, umut ve dayanışma yeri olsun. Günlük yaşamımızda en yüksek ahlaki prensiplere ulaşma çabamızda bize ilham versin."

Alpirsbach Belediye Başkan Vekili Anita Frank, Fatih Camisi'nin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caminin yapılmasının önemli bir uyum göstergesi olduğunu aktaran Frank, "Tarihi bir beldede ve tarihi bir binada caminin açılmış olmasından mutluluk duyuyorum. El birliği ve gönüllü çalışmayla oluşan bu eser beldemizin yeni ibadethanesidir. İnşa edilen bu mabedin, belde sakinleri için huzurlu bir yer olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi, davetlilere cami gezdirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Baden-Württemberg Karlsruhe Türkiye Almanya Cami Kültür Politika Dünya Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title