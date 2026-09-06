AfD Almanya'da Eyalet Seçimini Kazandı

Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkması, dünya basınında son dakika gelişmesi olarak aktarıldı.

Almanya'da sandık çıkış anketlerine göre 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde AfD, oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıktı.

Dünya basını, bu gelişmeyi son dakika haberi olarak sundu.

ABD

ABD merkezli Bloomberg sitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "halkın artan hoşnutsuzluğu sürerken AfD'nin kazandığı" ifade edildi.

"Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisi eyalet seçimlerini kazanmaya hazırlanıyor ancak çoğunluğu elde edemeyecek" başlıklı habere ilişkin paylaşımda, AfD'nin, "Hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği tahmin ediliyor." değerlendirmesi yapıldı.

CNN kanalının haberinde ise "Sandık çıkış anketlerine göre Almanya'nın aşırı sağcı AfD partisinin doğudaki eyalet seçimlerini kazanacağı öngörülüyor, ancak sonuçların iktidara gelmek için yeterli olup olmayacağı belirsiz." yorumu yapıldı.

The New York Times gazetesinin haberinde de AfD'nin seçimi kazanacağının öngörüldüğü, ancak çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağının belirsiz olduğu" kaydedildi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde de AfD'nin seçimi kazanması halinde bunun "tarihi bir zafer olacağı" değerlendirmesine yer verildi.

İngiltere

BBC'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AfD'nin seçimleri en az yüzde 44 oyla kazanmasının öngörüldüğüne dikkat çekildi. Kanalın haberinde, seçim sonuçları AfD'nin "büyük zaferi" olarak yorumlandı.

Financial Times gazetesinin haberinde de AfD'nin seçimden birinci çıkması "Çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı AfD Almanya'daki eyalet seçimlerinde öne çıktı" başlığıyla gündeme taşındı.

Sky News kanalının sosyal medya hesabında seçimlere ilişkin yapılan paylaşımda AfD'nin yüzde 44,5 oyla seçimi kazanmasının beklendiği aktarıldı.

The Telegraph gazetesinin hesabından yapılan paylaşımda ise AfD'nin seçim galibiyeti, "büyük zafer" şeklinde nitelendirildi.

Paylaşımda AfD'nin "mutlak çoğunluğu sağlamasına ramak kaldığı ve Eyalet Meclisi'nde 42 yerine 39 koltuğu kazanmasının beklendiği" ifade edildi.

Haberin başlığında ise "Göçmen karşıtı AfD, Almanya'nın doğusunda ezici bir seçim zaferi elde etmeye hazırlanıyor" görüşüne yer verildi.

Fransa

Fransız AFP ajansının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AfD'nin seçimden birinci çıkması "ezici zafer" şeklinde nitelendirildi.

Almanya

Almanya'nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sandık çıkış anketleri verilerine yer verildi.

Katar

Katar'ın El Cezire televizyonunun sosyal medya paylaşımında ise AfD'nin zaferinin, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet seçimlerinde aşırı sağcı bir partinin kazandığı ilk seçim" olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA