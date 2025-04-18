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Almanya'da 3. Kitap ve Kültür Fuarı Açıldı

Almanya'da 3. Kitap ve Kültür Fuarı Açıldı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Köln'de düzenlediği 3. Kitap ve Kültür Fuarı, çeşitli yayınevleri ve etkinliklerle başladı. Fuar, 21 Nisan'a kadar sürecek.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinin (ZSU) organizasyonuyla "3. Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı.

DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu'nda DİTİB yetkilileri, ataşeler ve dernek temsilcilerinin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından açılan fuara, Türkiye ile Almanya'dan çok sayıda yayınevi katıldı.

Çoğunluğu Türkçe olmak üzere, Almanca kitapların da yer aldığı fuarda 4 gün boyunca panel, söyleşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinletileri ile çocuklara ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Fuar kapsamındaki imza günlerinde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İslam'ın bir kalem ve kitap medeniyeti olduğunu belirterek "Tarih boyunca kitap, dinin, kültürün, medeniyetin ve dilin taşıyıcısı olmuş, gelecek nesillere dilin, dinin ve ahlaki değerlerin aktarılmasında çok önemli bir rol icra etmiştir." dedi.

Almanya'da, 850'si DİTİB'e bağlı olmak üzere 2 bin 500 civarında cami derneğinin olduğunu aktaran Kuzey, ülkede İslam din derslerinin giderek eyaletlerde yaygınlaştığı bir ortamda İslami terimlerin Almancaya kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kitap fuarına katılanlar, kitap ve el sanatları stantlarını ziyaret etti.

Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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