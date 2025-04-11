Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Vatandaşlığa kabul edilenler zenginliktir'

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, diğer ülkelerden vatandaşlığa kabul edilen kişilerin ülkesi için zenginlik olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Tarihi Köln Belediye binasında düzenlenen vatandaşlığa kabul töreninde konuştu.

Diğer ülkelerden vatandaşlığa kabul edilen kişilerin Almanya için zenginlik olduğunu ifade eden Steinmeier, "Bu vatandaşlığa kabuller olmasaydı ülkemiz, sadece birçok açıdan daha fakir olmakla kalmaz, aynı zamanda iyi bir gelecek için çok daha az fırsata sahip olurdu." dedi.

Steinmeier, tarihten, özellikle de antisemitizm, ırkçı nefret ve soykırım tarihinden kaynaklanan özel sorumluluklarının olduğuna atıfta bulunarak, "Kim Alman olursa aynı zamanda ülkemizin tarihi mirasına da girmiş olur. Her Alman Auschwitz'i bilmeli ve Auschwitz'i mümkün kılan şeyin ne olduğunu bilmelidir. Her Alman, bunun anısının hepimize kalıcı bir yükümlülük getirdiğini ve bundan doğan bir sorumluluğunun olduğunu anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kendileri ya da aileleri Almanya'ya gelmiş olan pek çok insanın ırkçılığın ve aşırı sağcı görüşlerin artmasından korktuğunu ve geleceklerinden endişe duyduğunu bildiğini belirten Steinmeier, "Devlet ve toplum bu endişeleri ciddiye almalı, nefret ve ayrımcılıkla kararlılıkla mücadele etmelidir." ifadelerini kullandı.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'in hazır bulunduğu törenden önce Cumhurbaşkanı Steinmeier, kendisi için düzenlenen resepsiyona katıldı ve şehrin Altın Kitabı'nı imzaladı.