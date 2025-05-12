Bahçeli: PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den umut dolu mesaj
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den İsrail'e Gazze İçin Yardım Çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den İsrail'e Gazze İçin Yardım Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, insani yardımların Gazze'ye bir an önce ulaşması için yardım kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Steinmeier, sivil halkın çektiği acılara dikkat çekerek, barışçıl çözüm arayışlarının önemini dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına bir an önce izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenleyen Steinmeier, "Yardım malzemeleri, insani ve tıbbi yardım malzemeleri üzerindeki kısıtlamalar başka bir zaman değil şimdi kaldırılmalıdır." dedi.

Gazze'deki yıkımın muazzam boyutlarda olduğunu ve sivil halkın giderek artan acılarını Alman medyasında her gün gördüklerine dikkati çeken Steinmeier, "Bu nedenle sizden insani yardımın Gazze halkına bir an önce ulaşması için çalışmanızı rica ediyorum." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki insanların çektiği acıların aradaki uçurumu daha da derinleştirmesinden korkuyorum." diyen Steinmeier, İsrail'in diğer pek çok dostu gibi kendisinin de endişelendiğini söyledi.

İsrail'e ve bölgedeki komşularına çatışmaya barışçıl çözüm bulma olanaklarını araştırmaları çağrısında bulunan Steinmeier, tüm tarafların ciddi olup olmadıklarını test etme fırsatına sahip bulunduklarını ancak bu fırsat penceresinin hızla kapanmakta olduğunu söyledi.

Steinmeier, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Almanya'ya davet edilip edilmeyeceği sorusu üzerine, "Her iki tarafın da bir İsrail Başbakanı'na karşı Almanya'da uluslararası bir tutuklama emrinin uygulanıp uygulanmayacağına dair bir kararın asla alınmayacağı konusunda yeterince akıllı olduğunu varsayıyor ve umuyorum." diye cevap verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı dolayısıyla Berlin'de bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri övdü.

Esirlerin serbest bırakılmasını isteyen Herzog, "Tüm insanlığa rehinelerin serbest bırakılmasını ve en kısa sürede rehabilitasyonları veya uygun bir şekilde gömülmeleri için İsrail'e geri getirilmesini sağlamak amacıyla tüm araçları kullanmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Hamas'ın İran'ın uzayan kolu olduğunu iddia eden Herzog, İran'ın Hamas'a hem askeri hem de maddi olarak büyük destek verdiğini öne sürdü.

"Bu destek olmasaydı bu vahşetler yaşanmazdı. İran'a karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeli ve onun nükleer silah edinmesini engellemeliyiz." diyen Herzog, hiç kimsenin İsrail'in kendini savunmasını kınayamayacağını savundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Dün şampiyonluk kupasını kaldıran antrenör bugün takımdan ayrıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.