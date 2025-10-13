Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Gazze Ateşkesi İçin Teşekkür

Güncelleme:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Steinmeier, Mısır'daki Barış Zirvesi'nin başarılı sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Steinmeier'in Türkiye, ABD, Katar, Mısır'ın esirlerin serbest bırakılması için gösterdikleri yorulmak bilmez çabalar dolayısıyla bu ülkelere teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Mısır'da gerçekleşecek (Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi) zirvenin net taahhütle sonuçlanmasını uman Steinmeier'in, ülkesinin Orta Doğu'daki zorlu barış ve işbirliği sürecini aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu yinelediği kaydedildi.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
