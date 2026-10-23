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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 27-31 Ekim'de Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 27-31 Ekim'de Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 27-31 Ekim tarihlerinde Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, 27-31 Ekim tarihlerinde Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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