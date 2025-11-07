Almanya, Belçika'ya Dronlara Karşı Savunma Desteği Verecek

Almanya'nın, Belçika'ya dronlara karşı savunma desteği vereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Genel Kurmay Başkanı Carsten Breuer'in, Belçika'nın talebi üzerine komşu ülkeyi Küçük İnsansız Hava Araçlarına Karşı Sistemler (C-sUAS) ile destekleme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu talebin nedeninin Belçika'daki askeri tesislerin çevresinde de tanımlanamayan insansız hava araçlarının (İHA) sıklıkla görülmesi olduğu ifade edildi.

Alman ordusunun hızlı destek sağlamak amacıyla acil tedbirler aldığı kaydedilen açıklamada, Alman Hava Kuvvetlerinden bir öncü birliğin, durumu değerlendirmek ve İHA'lara karşı savunma faaliyetlerini Belçika Silahlı Kuvvetleriyle koordine etmek için geçici görevle ülkeye gittiği aktarıldı.

Açıklamada, ana birliklerin kısa süre içinde öncü birliği izleyeceği belirtilerek, bu görevin, ittifak içindeki güçlü güvenlik işbirliğini ve Avrupa'daki ortakların hibrit tehditlerle mücadeledeki hareket kabiliyeti ile dayanışmasını bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

Belçika genelinde artan dron faaliyetlerinin ardından Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplanarak, şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahaleyle etkisiz hale getirilebileceğini duyurmuştu.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ise dron karşıtı sistemlerin artırılması gerektiğini ve bu konuda somut bir planı bulunduğunu belirterek, "Bugün ve yarın Bakanlar Kurulu'na sunacağım. Savunma Bakanlığıyla birlikte üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası alanda da yoğun şekilde irtibattayız. Çok sayıda iyi komşumuz ve NATO müttefikimiz var. Hepsi bize yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

Belçika'da ilk olarak Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dron, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır, dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamış ve dronların casusluk amacıyla geldiğine işaret etmişti. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Brüksel Havalimanı çevresinde ise 3 Kasım akşamı dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.