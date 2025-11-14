Haberler

Almanya, Batı Şeria'daki Cami Kundaklamasını Kınadı

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki Deyr İstiya beldesinde bir camiyi kundaklayarak ırkçı yazılar yazmasını kınadı ve şiddet eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Almanya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinin Deyr İstiya beldesine baskın düzenleyerek bir camiyi kundaklamasını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da, Filistinlilerin topraklarını gasbeden yerleşimcilerin uyguladığı şiddete ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

" Batı Şeria'daki Deyr İstiya'da bir camiye düzenlenen kundaklama saldırısını kınıyoruz." ifadesine yer verilen paylaşımda, radikal yerleşimcilerin son dönemde artan şiddet eylemlerinin çok endişe verici olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şiddet olaylarının durdurulması ve kundaklama olayındaki sorumluların adalet önüne çıkartılması istendi.

Cami kundaklanması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak, duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusunun baskınları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Haberler.com

