Almanya Başbakanı Scholz'un eşinin çöpe attığı gizli belgeleri komşuları buldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst'in çöpe attığı gizli G7 Zirvesi belgeleri, çiftin komşuları tarafından çöpte bulundu.

LİDERLER VE EŞLERİNİN ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BELGELER

Spiegel dergisinin haberine göre, Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanı Britta Ernst, Scholz'un işleriyle alakalı bazı müsvedde ve kağıtları çöpe attı. Atılanlar arasında, "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırılan ve G7 ülkelerinin liderleri ile eşlerinin özellikleriyle ilgili belgeler de yer alıyordu. Ernst'in çöpe attığı belgeler, komşuları tarafından bulundu.

İMHA ETMEDEN ÇÖPE ATMA HAKKI BULUNMUYOR

G7 ÜLKELERİNİN LİDERLERİ ALMANYA'DA BİR ARAYA GELMİŞTİ