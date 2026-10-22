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Almanya Başbakanı Merz, Karadağ'ın 2028'de AB'ye 28. üye olmasına güveniyor

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Almanya Başbakanı Merz, Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olacağına inandığını Budva'daki Berlin Süreci Zirvesi'nde söyledi. AB'de üyelik için oy birliği gerektiğinden Hırvatistan'ın onayı belirleyici; Karadağ 33 fasıldan 21'ini geçici olarak kapattı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Karadağ'ın 2028 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) 28'inci üyesi olacağına inandığını söyledi.

Balkanlar'ın batısındaki ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelerin AB entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla başlatılan Berlin Süreci Zirvesi için Karadağ'ın Budva kentinde bulunan Merz, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile ortak basın toplantısında konuştu.

AB üyelik sürecinde sona gelen Karadağ'ın, Hırvatistan ile sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturması temennisinde bulunan Merz, "Karadağ, 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olacak. Buna gerçekten inanıyorum." dedi.

Stocker de Berlin Süreci kapsamında gelecek yıl yapılacak toplantılara ülkesi Avusturya'nın ev sahipliği yapacağını ifade ederek, bölgenin geleceği için gençlerin önemli olduğunu söyledi.

Spajic, sorunların çözümüne ilişkin Hırvatistan ile müzakere sürecinin önemli olduğunu belirterek, aralık ayına kadar kalan fasılları kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hırvatistan'ın talepleri

Hırvatistan, AB üyesi ülkelere ve AB kurumlarına, Karadağ'ın katılım sürecine ilişkin tutumunu açıklayan bir belge iletmişti. Belgedeki 8 talepten 6'sı yargı ve temel hakları kapsayan 23. fasılla, 2'si ise dış, güvenlik ve savunma politikasına ilişkin 31. fasılla bağlantılı.

Hırvat basınına göre talepler arasında, 1990'lardaki savaşta Karadağ'daki Morinj kampında tutulan eski Hırvat mahkumlara tazminat ödenmesi, 14 kayıp kişinin aranması, savaş suçlularının yargılanması, Hırvat ailelerin mülkiyet hakları, Morinj'e anma yeri yapılması, Kotor'daki bir yüzme havuzunun adının değiştirilmesi, deniz sınırının belirlenmesi ve "Jadran" gemisinin Hırvatistan'a iadesi yer alıyor.

AB'de yeni üye kabulü tüm üye ülkelerin oy birliğini gerektirdiğinden, Hırvatistan'ın onayı Karadağ için belirleyici önem taşıyor.

AB ile katılım müzakerelerine 2012'de başlayan ve en ileri düzeydeki aday ülke olarak görülen Karadağ, 33 müzakere faslından 21'ini geçici olarak kapattı. Karadağ hükümeti, müzakereleri bu yıl sonunda tamamlayarak 2028'de AB'ye tam üye olmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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