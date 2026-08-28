Baltık'a hibrit tehdit görev gücü

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Baltık Denizi bölgesinde artan hibrit tehditlere karşı bölge ülkelerinin hızlı bilgi paylaşımını sağlayacak bir müdahale görev gücü oluşturulmasını önerdi.

Dobrindt, Almanya'nın kuzeyindeki Flensburg kentinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılışında yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerin içişleri bakanlarıyla konuyu ele alacağını belirtti.

Alman Bakan, "Amacımız, özellikle Baltık Denizi bölgesinde hızlı bilgi alışverişi yapmamızı sağlayacak bir hızlı müdahale görev gücü kurmaktır." dedi.

Baltık Denizi'nin ortak bir "tehdit alanı" haline geldiğini ifade eden Dobrindt, "Bu ortak tehdit alanını ortak bir güvenlik alanına dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Hava, deniz, siber alan ve kritik altyapı

Hibrit tehditlerin yalnızca havada veya denizde ortaya çıkmadığını vurgulayan Dobrindt, siber alan ve kritik altyapının da tehditlere karşı korunması gereken alanlar arasında bulunduğunu söyledi.

"Artan bir tehdit durumuyla nasıl başa çıkacağımıza dair ortak yanıtlar formüle edeceğiz." diyen Dobrindt, konferansta Rusya'nın gölge filosuyla nasıl başa çıkılacağının da ele alınacağını dile getirdi.

Dobrindt, hibrit saldırıların hem sıklığında hem de niteliğinde daha fazla artış beklediğini söyleyerek, ülkelerin mevcut imkan ve kabiliyetlerini ortak şekilde kullanmasının önemine dikkati çekti.

Flensburg Deniz Harp Okulu'nda gerçekleştirilen konferansa, Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerin yanı sıra İrlanda İçişleri Bakanlığından da temsilciler katılıyor.

Kaynak: AA