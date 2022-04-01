Alman kurdu Raven, sahibiyle İstanbul sokaklarındaki plastikleri topluyor (1)

İSTANBUL (AA) - Alman kurdu cinsi Raven adlı köpek, Ürdünlü sahibi Musab Subuh'un verdiği eğitim sonrasında sokaklardan plastik atık topluyor.

İstanbul'da yaşayan gazeteci Musab Subuh, 2 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeği Raven'e, yaklaşık 1 sene önce plastik toplama eğitimi vermeye başladı.

İlk başta, evde plastik şişelerle, plastiğin çöpe atılması konusunda köpeğine minik eğitimler veren Subuh, su içmeyi çok seven köpeği için topladığı her plastik şişe sonrasında bir ödül verdi.

Evdeki eğitim sırasında terlik, yastık veya oyuncak gibi yabancı nesneler arasından plastik şişeyi seçen Raven, aynı başarıyı sokakta da göstermeye başladı.

Raven, park, bahçe, sokak ve caddelerde plastikleri toplayıp sahibine götürerek o plastiklerin çöpe atılmasını sağlıyor.

"Raven'e, 'Plastiği getir' dediğim zaman büyük bir neşeyle gidip getiriyor"

Köpeğine verdiği eğitimle ilgili AA muhabirine konuşan Musab Subuh, sokaklara atılan plastiklerin çöpe atılması ve geri dönüşüme kazandırılması konusundaki hassasiyetini köpeği Raven'e de öğretmesi gerektiğini düşünerek başladığı eğitimlerden olumlu ve başarılı sonuç aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Raven ile sokaklarda gezerken, bir köpeğin bile plastik topladığını gören insanlara farkındalık edinmeleri konusunda mesaj vermek istediğini aktaran Subuh, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlara aslında 'Elinizdeki plastik çöpleri yere atacağınıza, iki dakika daha bekleyin ve çöpe atın.' mesajını veriyoruz. Temel amacım, 'Bir köpek bile...' şeklinde tabir edilen bir hayvanın hassasiyetle bu plastikleri toplayıp çöpün kenarına bıraktığını göstermek. Plastiğin doğa için çok tehlikeli olduğunu ve yüzyıllarca doğada kalabildiğini biliyoruz fakat dönüştürerek daha faydalı hale getirilebildiğini de biliyoruz. Raven'a da plastiği öğretmek istediğim için evde şişeleri oynaması için veriyordum, direktifim ise plastik bir nesneyi önüne atarken 'plastik' demekti. Böylece plastiği tanıdı ve sadece evde değil dışarda gördüğü plastikleri de toplamaya başladı. Raven kendi ırkından gelen bir özellik olduğu için zaten getirmeyi-götürmeyi ve hareketi çok seven bir yapıda, ilerleyen süreçlerde de 'Getir' komutunu pekiştirdik. Dışarıda gezerken plastiği bazen o görüyor bazen de ben 'plastiği getir' dediğim zaman gidip getiriyor."

"Sıfır atık projesi gibi güzel çalışmaları desteklememiz gerekiyor"

Subuh, hem sıfır atık hem de geri dönüşüm konusunda Türkiye'de yapılan çalışmaların önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer plastik maddelerini geri dönüştürmezsek daha çok su harcamış olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2021 eylüle kadar 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu olduğunu hatırlatan Subuh, sıfır atık ile 1,5 milyon ailenin kullanımına eş değer bir enerji tasarrufu yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte hedefim, bir plastiği gördükten sonra götürüp kendisinin çöpe atması, çöpün kenarına bırakması veya yakınında bulunan bir insana teslim etmesi şeklinde olacak. Raven ile birlikte hem insanlara mesaj hem de sıfır atık projesine destek vermek istiyoruz. Köpeğim ile Maçka Parkı'na sık sık geliyoruz, burada çöp topladığımızı görenlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz, alkışlarla bize destek veriyorlar. İnsanlar bazen korksalar bile Raven'ın ağzında plastik olduğunu ve benimle beraber çöpe gittiğini görünce 'Helal olsun ya, bak köpek olmasına rağmen plastikleri toplayabiliyor.' diyerek, ellerindeki poşetleri açıyor veya bize çöpleri koymamız için poşet veriyorlar."