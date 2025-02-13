Alman Keman Virtüözü Kirill Troussov Ankara'da Müzikseverlerle Buluştu
Kirill Troussov'un konseri, Orkestra Akademik Başkent'in DenizBank Konserler serisi kapsamında CSO Ada Ankara'da gerçekleşti. Dinleyicilere Haydn, Schumann ve Mendelssohn'un eserleri sunuldu.
Alman keman virtüözü Kirill Troussov, Ankara'da müzikseverlerle buluştu.
Konser, Orkestra Akademik Başkent'in DenizBank Konserler serisi kapsamında Sevda-Cenap And Müzik Vakfı desteğiyle CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi.
Orkestra şefi Orhun Orhon'un yönetiminde gerçekleşen konserde, Haydn'ın "Veda Senfonisi", Robert Schumann'ın "Akşam Şarkısı" isimli eseri ve Mendelssohn'un keman konçertosu dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Konser sonunda Kirill Troussov ve Orkestra Akademik Başkent'in performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.