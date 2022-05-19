Alman İktidar Partisi Spd'den Kaftancıoğlu Tepkisi: 'Türkiye'de Hukukun Üstünlüğü Erdoğan Hükümeti Tarafından Bir Kez Daha Kısıtlandı'

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı onamasıyla ilgili " Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve Erdoğan hükümeti tarafından hukukun sistematik olarak kısıtlandığı bir kez daha gözler önüne serildi" açıklaması yaptı.

Almanya'nın iktidar partisi SPD, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "SPD'nin Yargıtay'ın 13 Mayıs 2022'de Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği uzun hapis cezası ve siyaset yasağı kararı nedeniyle derinden sarsıldığı" belirtildi. Açıklamada, SDP'nin Kaftancıoğlu aleyhine açılan "siyasi amaçlı davayı, muhalefete yönelik sistematik baskıyı ve Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırılmasını" şiddetle kınadığı kaydedildi.

"TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ERDOĞAN HÜKÜMETİ TARAFINDA BİR KEZ DAHA KISITLANDI"

Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'ın üç suçlamayla ilgili kararının onanması ve 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına dair kararının "Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve Erdoğan hükümeti tarafından hukukun sistematik olarak kısıtlandığını bir kez daha gözler önüne serdiği" vurgulanan açıklamada, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleriyle ilgili olarak siyasi amaçlı dava ve cezaların devam etmesinden korkulduğu, Türk halkı için adil ve özgür seçimlerin yapılabilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Hukuk önünde eşitlik ilkesini ihlal eden kararın emsal olma ihtimaline dikkat çekilen açıklamada; SDP'nin Canan Kaftancıoğlu ve Türkiye'deki herkesle tam dayanışma içinde olduğu kaydedilerek "Onlar özgürlükçü demokrasinin değerlerine inanıyorlar ve baskı ile sindirmeye rağmen değerlerini savunmaya devam ediyorlar" denildi.