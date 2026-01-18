Haberler

Grönland'da Keşif Yapan Alman Askerler Ülkelerine Döndü... Almanya Savunma Bakanlığı: Önemli Veriler Toplandı, Olası Adımlar Değerlendirilecek

Alman askerler, ABD Başkanı Trump'ın satın almak istediği Grönland'da keşif yaparak önemli veriler topladı. Almanya Savunma Bakanlığı, bu bilgilerin NATO ile güvenlik güçlendirme adımlarında kullanılacağını açıkladı.

HABER: İlhan BABA

(BERLİN) - Alman askerler, ABD Başkanı Donald Trump'ın satın almak istediği Grönland'da keşif yaparak ülkelerine döndü. Almanya Savunma Bakanlığı, askerlerin görev süresince "önemli veriler" topladığını ve bu bilgiler ışığında Kuzey Atlantik ve Arktik bölgesindeki güvenliğin güçlendirilmesi için NATO ortaklarıyla olası adımların değerlendirileceğini açıkladı.

Grönland'da askeri keşif görevi yapan 15 Alman asker, görevlerini tamamlayarak ülkeye döndü. Operasyonel komuta sözcüsü, askerlerin sivil bir uçakla Kopenhag üzerinden geri döndüğünü bildirdi. Başlangıçta 15–17 Ocak tarihleri arasında planlanan görevin bir günlük uzatma ile 18 Ocak'a kadar sürmesi öngörülmüştü. Ancak Danimarka'nın Kangilinnguit üssündeki keşif turu, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bu sebeple askerler pazar öğleden sonra döndü.

Grönland, büyük ölçüde özerk bir yapıya sahip olmakla birlikte Danimarka'ya bağlı bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, adayı kendi ülkesi için stratejik bir öneme sahip olarak gördüğünü defalarca belirtmiş, Avrupa'daki NATO müttefikleri ise bu planlara karşı çıkmıştı. Trump, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin Danimarka'nın davetiyle gönderdiği askerler hakkında "bilinmeyen amaçlarla görev yapıyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

