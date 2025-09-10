Haberler

Alkolün Kurbanı: Afgan Genç Porsuk Çayı'nda Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de alkol alan Afganistan uyruklu Ramesh Naderi, dengesini kaybedip düştüğü Porsuk Çayı'nda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de arkadaşıyla birlikte alkol alan Afganistan uyruklu Ramesh Naderi (23) dengesini kaybederek düştüğü Porsuk Çayı'nda hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda kendisi gibi Afganistan uyruklu arkadaşı Suhrab N. (24) ile alkol alan Ramesh Naderi, dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Naderi'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Naderi'ye, uzun süre kalp masajı yapıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Naderi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Suhrab N. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
