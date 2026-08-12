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Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 190 bin TL ceza; gazeteciye mermer fırlattı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 190 bin TL ceza; gazeteciye mermer fırlattı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamasında 1.72 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 190 bin TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamasında 1.72 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 190 bin TL ceza kesildi. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret ederek yerden bulduğu mermer parçasını fırlattı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak'ta meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine 54 AHJ 174 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü İsmail U.'nun (45) yapılan alkol kontrolünde 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi. Sürücüye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin TL olmak üzere toplam 190 bin TL idari para cezası uygulandı.

Cezaya tepki gösteren sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yerden aldığı mermer parçasını fırlattı ve hakaretlerde bulundu. Olay yerine bulunan ekipler tarafından sakinleştirilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan araçta bulunan Rukiye D. (47) de basın mensuplarına yaptığı açıklamada ceza miktarlarına tepki gösterdi. Yaşananlar, kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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