İzmir'de uygulamadan kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma uygulama noktasından kaçan alkollü sürücünün çarptığı 17 yaşındaki motosikletli genç Furkan Korkmaz hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü tutuklandı.
İzmir'in Kınık ilçesinde jandarmanın uygulama noktasından kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, gece Poyracık Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan jandarma ekibi, T.U. (36) idaresindeki 35 CPB 428 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü, Bergama Caddesi'nde Furkan Korkmaz (17) idaresindeki 35 BOC 845 plakalı motosiklete, daha sonra park halindeki bir tırın dorsesine çarptı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ağır yaralanan Korkmaz ve otomobildeki A.A, Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Korkmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından A.A. ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.U'nun, 3,7 promil alkollü olduğu belirlendi.
T.U, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Furkan Korkmaz'ın cenazesi, Poyracık Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kınık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl aynı motosikletle Bergama'da trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.