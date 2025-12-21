Haberler

İzmir'de uygulamadan kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma uygulama noktasından kaçan alkollü sürücünün çarptığı 17 yaşındaki motosikletli genç Furkan Korkmaz hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü tutuklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde jandarmanın uygulama noktasından kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece Poyracık Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan jandarma ekibi, T.U. (36) idaresindeki 35 CPB 428 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü, Bergama Caddesi'nde Furkan Korkmaz (17) idaresindeki 35 BOC 845 plakalı motosiklete, daha sonra park halindeki bir tırın dorsesine çarptı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ağır yaralanan Korkmaz ve otomobildeki A.A, Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından A.A. ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.U'nun, 3,7 promil alkollü olduğu belirlendi.

T.U, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Furkan Korkmaz'ın cenazesi, Poyracık Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kınık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl aynı motosikletle Bergama'da trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
title