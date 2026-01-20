İnegöl'de Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücünün sebep olduğu kazada Sena Arslan ve Şilan Kızılveren hayatını kaybetti. Gençlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1.44 promil alkollü sürücü Selahattin Y.'nin (28) kullandığı otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi, Mesudiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİYMİŞ
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Şilan Kızılveren için ise cemevinde tören düzenlendi. Kızılveren, tören sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yaralı otomobil sürücüsü Selahattin Y. ile Onur C.'nin (25) ise hastanede tedavileri sürüyor.
