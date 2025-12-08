Haberler

Aydın'da Alkollü Eğlence Mekanında Kavga: 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, alkollü eğlence mekanında çıkan, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Tekstil Park içerisindeki alkollü eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Yunus Duman karnından tabanca ve bıçakla, Şafak İşlek ise bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Duman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Ege E., Mustafa D. ve Ekrem İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekrem İ. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

