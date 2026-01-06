Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde askeri işbirliği açıklaması Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile karşılıklı askeri yardımı da kapsayan müttefiklik formatında işbirliği yürüttüklerini belirterek, "Ailemiz olan Türk devletlerinin bu alanda da işbirliğine başlaması iyi olur." dedi.

Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda, küresel güvenlik ortamı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde askeri işbirliği ve Zengezur Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyadaki gelişmelerin ülkeleri askeri kapasitelerini artırmaya zorladığını belirten Aliyev, mevcut küresel düzende artık "kim güçlüyse, haklı olan da odur" ilkesinin ön planda olduğunu, bunun yaşanan gelişmelerle de teyit edildiğini söyledi.

Aliyev, TDT'nin Gebele'deki Zirve Toplantısı'nda bu yıl Azerbaycan'da üye ülkelerin ortak askeri tatbikat düzenlenmesini teklif ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kanaatimce buna ihtiyaç var. Biz üye ülkelerle ikili formatta askeri tatbikatlar yapıyoruz. Elbette en çok Türkiye ile ancak diğer ülkelerle de. Fakat ortak askeri tatbikatların düzenlenmesinin hem büyük bir sembolik anlamı olabilir hem de pratik açıdan buna ihtiyaç var. Görüyorum ki; bugünkü dünyada 'uluslararası hukuk' denilen bir mesele yoktur. Bunu herkesin unutması gerekir. Güç vardır, işbirliği vardır, müttefiklik vardır, karşılıklı destek vardır. Elbette herkes hak yolunda olduğundan emin olmalıdır. Hiçbir ülke, hiçbir lider haksız bir iş yapmamalı, hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüne göz dikmemeli, hiçbir ülkeyi işgal etmemelidir."

Azerbaycan olarak askeri güçlerini artırdıklarını vurgulayan Aliyev, "Türkiye ile karşılıklı askeri yardımı da kapsayan müttefiklik formatında işbirliği yürütüyoruz. Ailemiz olan Türk devletlerinin de bu alanda da işbirliğine başlaması iyi olur. Bunu teklif etmekle ben herhangi bir askeri örgütün kurulmasını önermiyorum. Bazıları bunu böyle yorumluyor. Hayır, bu tamamen asılsızdır. Enerji, ulaştırma, ticaret ve yatırım gibi birçok alanda işbirliği yaparken neden askeri alanda da işbirliği yapmayalım." diye konuştu.

Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a birleştirecek Zengezur Koridoru'na da değinerek, bu rotanın Azerbaycan topraklarındaki kısmının yakında hazır olacağını bildirdi.

Çalışmaları hızlandırabileceklerini ancak Ermenistan topraklarında henüz hiçbir iş yapılmadığı için buna büyük ihtiyaç görmediklerini söyleyen Aliyev, "Ermenistan topraklarında 42 kilometrelik bir yol inşa edilmelidir. Bu proje tamamlandığında yük taşıma kapasitesi 15 milyon ton olacak." dedi.

Aliyev, Türkiye'nin Kars ile Nahçıvan arasında demir yolu inşası hususunda karar aldığını hatırlatarak, "Böylece Nahçıvan'dan Kars'a kadar ve fiilen Türkiye'nin demir yolu şebekesine tam bağlantı sağlanacaktır ve bu da çok önemli bir proje olarak değerlendirilmelidir. Nahçıvan'ı Türkiye ile birleştirebilecek bir demir yolu mutlaka olmalıdır ve bütün bu projeler elbette koordinasyon içinde yürütülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'nun yanı sıra Nahçıvan'a İran üzerinden Aras Koridoru ile de ulaşım sağlayacaklarını bildiren Aliyev, ulaşım hatlarının açılmasının Ermenistan'a da fayda getireceğini vurguladı.

Aliyev, "Ermenistan, mevcut çıkmaz durumundan çıkabilir ve çıkacaktır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yollar açılacaktır. Türkiye ile Ermenistan arasında yollar açılacaktır. Ermenistan, Nahçıvan üzerinden İran'ın demir yollarına, Azerbaycan üzerinden Rusya'nın demir yollarına erişim elde edecektir. Yani bu, Ermenistan için de faydalıdır. Burada kaybeden olmayacak." diye konuştu.