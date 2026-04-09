Mardin'de AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki T.B.'nin parmağı koptu. Çocuk hastaneye sevk edildi, ailesi AVM yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene eli sıkışan T.B.'nin (3) parmağı koptu. Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B. isimli erkek çocuğunun eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı. Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. T.B.'nin ailesi AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş