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Eski Bakanın aracı kaçış organizasyonunda kullanıldı

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Muğla'ya şüpheli taşıyan 34 SL 313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu, sürücü Mehmet Ö.'nün telefonunu kapalı tuttuğu ve soruşturmanın derinleştirildiği belirlendi.

ARAÇ, ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ÇIKTI

Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, söz konusu aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Ö. olduğu tespit edildi. Plaka tanıma sistemi ve diğer görüntülerde, Mehmet Ö.'nün indiği, diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçta kaldığı tespit edildi. Mehmet Ö.'nün şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra araçla yeniden İstanbul'a döndüğü değerlendirildi. Ayrıca Mehmet Ö.'nün gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu belirlendi. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayriresmi yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığı, 34 SL 313 plakalı aracın hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin tespitine yönelik soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
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