Marmaris'te Firari Kuriş ve Yılmaz Yakalandı

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmanın firari şüphelileri Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'te yakalandı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın firari şüphelileri Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayriresmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarına ilişkin bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

Yurt dışına kaçacakları yönünde bilgi alınan ve bulundukları yer İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 2 şüpheliye ilişkin koordineli çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yakalanan Yasin Kaya, ifadesinde, İstanbul'da Elvan Gıda Ticaret'te şoför olarak çalıştığını, "patronun yeğeni" olarak tanıdığı Ahmet Hilmi Yılmaz ile 16 Ağustos'ta İstanbul'dan Bozburun'a geldiğini beyan etti.

Bozburun'a ulaştıklarında Atatürk Heykeli önünde birbirlerinden ayrıldıklarını anlatan Kaya, kendisine bir otelde yer ayrıldığını 16 ile 18 Ağustos arasında burada konakladığını belirtti.

"Suçluyu kayırma" suçundan tutuklanan Kaya'nın ifadesinde adı geçen araç ve konaklanan yerlere ilişkin parmak izi çalışması yapıldı.

Kaya'nın beyanları ve bölgede yürütülen çalışma sonucu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde yakalandı.

Soruşturma kapsamında, Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği ve bağlantılarının bulunabileceği adreslere yönelik yürütülen araştırmalarda, uzun yıllardır yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin bulunduğu iş merkezinin deposunda gerçekleştirilen aramada 206 kilogram altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti.

Şüphelileri götüren araç eski bakana tahsisli

Ayrıca, soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.

Aracın şoförlüğünü M.Ö. isimli şahsın yaptığı, şahsın 16 Ağustos'ta Muğla'ya gittiği sırada telefonunu kapattığı, şüphelileri bırakıp İstanbul'a döndüğü değerlendirilen 17 Ağustos saat 11.05'te hattı yeniden aktif hale getirdiği kaydedildi. M.Ö'nün, Muğla güzergahında akaryakıt istasyonu ve PTS kameralarına yansıyan görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada ise 58 bin avro ele geçirilirken, araç bir ay süreyle trafikten men edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 13 Ağustos'ta 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında "örgüt yöneticisi" olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheliden 30'u gözaltına alınmış, Alihan Kuriş ile bazı şüphelilerin tutuklanmasına hükmedilmişti.

Soruşturmada şüphelilere "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Kaynak: AA