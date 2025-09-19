Haberler

Aliefendi Mahallesi'nde Yangın: İspatlı Mahallesi'ne Sıçradı

Güncelleme:
Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ederken, bölgede tahliye çalışmaları sürüyor. Alanya Kaymakamı Öztürk, şu ana kadar can kaybı olmadığını açıkladı.

ALEVLER İSPATLI MAHALLESİ'NE SIÇRADI

Aliefendi Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece saatlerinde başlayan yangın, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kısa sürede büyürken Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri alevleri kontrol altına almak için bölgede yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan, bölgede bulunan evler ve seralar alevlerin arasında kalırken, tahliye çalışmaları da devam ediyor.

KAYMAKAM ÖZTÜRK: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yangın bölgesine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk yaptığı burada açıklamada, "Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangınına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
