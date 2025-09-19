Ali Yerlikaya: "Gazilerimizin Sevinci Bizim Sevincimiz, Acısı Bizim Acımızdır"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, "Sizlerin cesareti, bu toprakların teminatıdır; direnci, devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır. Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir. Gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen anma programına gaziler ile gazi yakınları katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için Gazilik makamı, sıradan bir makam değildir. Zira, bu milletin Meclisi Gazi'dir, Şehirleri Gazi'dir, Cumhuriyetimizin banisi Gazi'dir. Hülasa, bu aziz milletin özü Gazidir; Tarihi; gazaların, fedakarlıkların, direnişlerin tarihidir. Bundan 104 yıl önce, Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde, Sakarya Meydan Muharebesinde, hafızalardan silinmeyecek şanlı bir tarih yazılmıştı. Bu eşsiz zaferden sonra, 19 Eylül 1921'de, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşallik' rütbesi tevcih edildi. İşte, 19 Eylül Gaziler Günü de, bu toprakların vatan kılınmasında canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, asil milletimizin kahramanlığının Gazi'nin şahsında taçlandığı bir gündür.

"Gazilik; imanın ve cesaretin mühürlenmiş halidir"

Bizler; tarih boyunca vatanı canımızdan aziz bilerek var olduk. Şehit ve gazilerimizin verdiği ulvi mücadelelerle devletimizi kurduk. Hür ve bağımsız olduk. En karanlık gecede, 15 Temmuz'da bir olduk, iri olduk, diri olduk. Bu davanın çelikten iradesi de, aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimizsiniz. Çünkü bu vatan; Malazgirt'te kefensiz yatanların, Çanakkale'de düşmana göğsünü siper edenlerin, Sakarya'da, Dumlupınar'da sarsılmaz bir imanla yürüyenlerin, 15 Temmuz gecesi, bedenini tanka siper edenlerin omuzlarında yükselmiştir. Gazilik; bir madalyadan, bir unvandan, bir mertebeden öte, imanın ve cesaretin mühürlenmiş halidir. ve şimdi biz, Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyorsak; büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru, emin adımlarla yürüyebiliyorsak, bu, sizin canınızla, kanınızla, duanızla mümkün olmuştur.

"Milletimizin sinesinde, asaletiniz, alın teriniz, gösterdiğiniz fedakarlıklar, unutulmaz"

Milletimizin sinesinde, asaletiniz, alın teriniz, gösterdiğiniz fedakarlıklar, unutulmaz. Sizler; en karanlık gecelerde, terörün kirli pusularına karşı dimdik durdunuz. Bedenlerinizde taşıdığınız izlerle, yüreğinizde taşıdığınız imanla milletimize güç verdiniz. Sizlerin cesareti, bu toprakların teminatıdır; direnci, devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır. Ahdimiz var; gazilerimizin hatırasını yaşatacağız. Şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim kılacağız. Türkiye'nin Huzuru için; ne gerekiyorsa, onu yapacağız. Unutmayın… Milletimiz, daima yanınızdadır, Devletimiz, daima arkanızdadır. Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir. Gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır. 'Ulaşılmaz devlet' devri kapanmıştır. Bizim devletimiz; ulaşan, duyan ve sorunları çözen devlettir.

"Türkiye, sözü muteber, iradesi güçlü, duruşu cesaretli olan bir devlettir"

Bugün, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesinde denge unsuru, dünyada sözü geçen bir Türkiye var. Artık kendi kararını kendi veren, masada da sahada da varlığını hissettiren, kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var. Bugün dost da biliyor, düşman da kabul ediyor: Türkiye, sözü muteber, iradesi güçlü, duruşu cesaretli olan bir devlettir. Geleceğini kendi iradesiyle inşa eden, hedeflerini kendi vizyonuyla çizen bir devlettir. İçişleri Bakanlığı olarak; 675 bin kahraman mensubumuzla birlikte görevimizin başındayız. Kardeşliğimizi büyütmede kararlıyız. Uyuşturucuyla mücadelede tavizsiziz. Organize suçla mücadelede geri adım yok. Sınır güvenliğinde, kamu düzeninde nöbetteyiz. Biz, bütün bu alanlarda aynı kararlılıkla yürüyoruz: Sıfır tolerans. Sıfır taviz. Sıfır mazeret. Milletimizin canına, malına, huzuruna kasteden kim olursa olsun; hangi kılığa girerse girsin; hangi maskeyi takarsa taksın; hesabını sorduk, soracağız."