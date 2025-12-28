Milletvekili Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak P2 Sulama Projesi kapsamında devam eden şantiye ve Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulum çalışmalarını yerinde inceledi.

?Şahin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, projenin bölge tarımı için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Proje tamamlandığında Karkamış ve Nizip ilçelerindeki 18 köyde, yaklaşık 100 bin dekarlık tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

?"Yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda kapalı sistem borulu sulama şebekesi inşa ediyoruz. Çiftçilerimizin enerji maliyetini düşürmek amacıyla projeye 10 megavat kapasiteli GES sistemini de dahil ettik. 18 bin panelden oluşacak bu sistemin 2026 yılı nisan ayında tamamlanmasını hedefliyoruz. Böylece 100 bin dekarlık alan minimum maliyetle sulanabilecek."

?Barak bölgesindeki yatırımların süreceğini vurgulayan Şahin, 3 aşamalı olarak planlanan Barak P3 Projesi'nin ilk etabının ise 2027 yılı başında tamamlanarak 30 bin dekarlık alanın suyla buluşturulacağını müjdeledi.

?Şahin, incelemeleri sonrasında mahalle muhtarları ve çiftçilerle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.