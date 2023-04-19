Ali Öztunç, Ozan Aşık Mahsuni Şerif'in Köyünde Vatandaşların Harabeye Dönmüş Okulda Oy Kullanmak Zorunda Bırakılmasına Tepki Gösterdi: "Uyarıyorum...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraşlı ozan Aşık Mahzuni Şerif’in köyü Berçenek’te harabeye dönmüş kapısı, penceresi olmayan okulda sandık kurularak vatandaşların oy kullanmak zorunda bırakılmasını eleştirdi. Öztunç, “Yıllardır atıl vaziyette bulunan bir bina ve oyun burada kullanılacağı söyleniliyor. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Sebep? AK Parti’ye burada oy çıkmadığı için, çıkma ihtimali olmadığı için Aşık Mahzuni Şerif’in köyü olduğu için ‘hayır’ diyorlar. Siz diyorlar siz bu köy okulunda oy kullanmaya mahkumsunuz. Yetkilileri uyarıyorum; Burada sandık kurulamaz, oy verilemez. Uyarıyorum, tedbir alın. 14 Mayıs’ta bu köye bir konteyner gönderin ve vatandaş gelsin konteynerde temiz ortamda daha güvenli, seçim güvenliğinin sağlandığı bir ortamda oyunu kullansın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraşlı ozan Aşık Mahzuni Şerif'in köyü Berçenek'te harabeye dönmüş kapısı, penceresi olmayan okulda sandık kurularak vatandaşların oy kullanmak zorunda bırakılmasını eleştirdi. Öztunç, "Yıllardır atıl vaziyette bulunan bir bina ve oyun burada kullanılacağı söyleniliyor. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Sebep? AK Parti'ye burada oy çıkmadığı için, çıkma ihtimali olmadığı için Aşık Mahzuni Şerif'in köyü olduğu için 'hayır' diyorlar. Siz diyorlar siz bu köy okulunda oy kullanmaya mahkumsunuz. Yetkilileri uyarıyorum; Burada sandık kurulamaz, oy verilemez. Uyarıyorum, tedbir alın. 14 Mayıs'ta bu köye bir konteyner gönderin ve vatandaş gelsin konteynerde temiz ortamda daha güvenli, seçim güvenliğinin sağlandığı bir ortamda oyunu kullansın" dedi.

Öztunç, halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in köyü Berçenek'te 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yıllardır atıl durumda olan kapısı, penceresi, elektriği, suyu olmayan okulda sandık kurularak vatandaşların oy kullanmak zorunda bırakılmasına tepki gösterdi. Köydeki okul önünde vatandaşlarla birlikte açıklama yapan Öztunç, okulun halini de gözler önüne serdi. Öztunç yetkililerden tedbir almalarını ve vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanmalarının sağlanması için konteyner göndermeleri çağrısı yaptı.

Öztunç açıklamasında şunları söyledi:

"Dünyaca ünlü ozanımız Aşık Mahzuni Şerif'in köyündeyiz. Berçenek köyü. Hani Mahzuni Şerif 'Oy göresim geldi Berçenek' diyor ya. Depremden sonra köye hiçbir yardım gelmemiş. Konteyner talep edilmiş. Ama konteyner dahi göndermemişler. Onları geçtik seçim yaklaşıyor, burada yaşayan seçmenler 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Köyde oyların kullanılması için bu eski köy ilkokulunu göstermiş seçim kurulu. Seçim kurulu, 'Köy ilkokulunda kullanılacak sandık orada kurulacak' demiş. Oysa köy okulu bitmiş durumda. Yıkık durumda. Cam yok, çerçeve yok, elektrik yok, kapı yok, su yok. Hiçbir şey yok bu okulda. Ama 'sandık burada kurulacak' deniyor. Muhtar, seçim kuruluna başvurmuş, 'Burada oy kullanılmaz' demiş, reddetmişler. 'Hayır sandık burada kurulacak' demişler. Bir konteyner gönderip, konteynerde sandığı kurduracaklarına 'hayır' diyorlar. Görüntülerde görüyorsunuz. Camı yok, çerçevesi yok, kapı yok, su yok, temizlik yok. Yıllardır atıl vaziyette bulunan bir bina ve oyun burada kullanılacağı söyleniliyor. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Sebep? AK Parti'ye burada oy çıkmadığı için, çıkma ihtimali olmadığı için Aşık Mahzuni Şerif'in köyü olduğu için 'hayır' diyorlar. Siz diyorlar siz bu köy okulunda oy kullanmaya mahkumsunuz. Eski okulda yıkık okulda, camı çerçevesi olmayan okulda.

"YETKİLİLERİ UYARIYORUM TEDBİR ALIN"

Yetkilileri uyarıyorum; burada sandık kurulmaz. Burada oy verilmez. Burada sandık kurulamaz oy verilemez. Uyarıyorum, tedbir alın. 14 Mayıs'ta bu köye bir konteyner gönderin ve vatandaş gelsin konteynerde temiz ortamda daha güvenli, seçim güvenliğinin sağlandığı bir ortamda oyunu kullansın."