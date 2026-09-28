Ali Mahir Başarır, tahliye edilen Göktaş için 'Sanatçılar susturulmamalı' dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, komedyen Deniz Göktaş'ın tahliyesine ilişkin, "Mizahın, eleştirinin ve siyasete dair söz söylemenin yolu cezaevinden geçmemeli. Sanatçılar susturulmamalı, düşünceler cezalandırılmamalı. İnsanların düşündüklerini özgürce söyleyebildiği, eleştirebildiği ve gülebildiği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun Deniz Göktaş" dedi.

İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş hakkında, "suçu ve suçluyu övme" suçundan beraat, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası alan Göktaş'ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mahkemenin kararı ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tam 88 gün, üstelik kuyu tipi bir cezaevinde, sahnedeki mizahı, eleştirileri ve sözleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Deniz Göktaş bugün tahliye edildi. Elbette tahliye kararı sevindirici. Ancak bir komedyenin sözleri mahkeme salonlarında tartışılıyor, bir sanatçı yalnızca söylediği sözler nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılıyorsa burada hepimizin sorgulaması gereken çok daha büyük bir mesele var. Mizahın, eleştirinin ve siyasete dair söz söylemenin yolu cezaevinden geçmemeli. Sanatçılar susturulmamalı, düşünceler cezalandırılmamalı. İnsanların düşündüklerini özgürce söyleyebildiği, eleştirebildiği ve gülebildiği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun Deniz Göktaş."

Kaynak: ANKA