Haberler

Ali Mahir Başarır, tahliye edilen Göktaş için 'Sanatçılar susturulmamalı' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ali Mahir Başarır, tahliye edilen Göktaş için 'Sanatçılar susturulmamalı' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 88 gün sonra tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş için sanatçıların susturulmaması ve düşüncelerin cezalandırılmaması mesajını verdi. Mahkeme, Göktaş'a hapis cezası verip tahliyesine karar vermişti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, komedyen Deniz Göktaş'ın tahliyesine ilişkin, "Mizahın, eleştirinin ve siyasete dair söz söylemenin yolu cezaevinden geçmemeli. Sanatçılar susturulmamalı, düşünceler cezalandırılmamalı. İnsanların düşündüklerini özgürce söyleyebildiği, eleştirebildiği ve gülebildiği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun Deniz Göktaş" dedi.

İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş hakkında, "suçu ve suçluyu övme" suçundan beraat, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası alan Göktaş'ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mahkemenin kararı ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tam 88 gün, üstelik kuyu tipi bir cezaevinde, sahnedeki mizahı, eleştirileri ve sözleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Deniz Göktaş bugün tahliye edildi. Elbette tahliye kararı sevindirici. Ancak bir komedyenin sözleri mahkeme salonlarında tartışılıyor, bir sanatçı yalnızca söylediği sözler nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılıyorsa burada hepimizin sorgulaması gereken çok daha büyük bir mesele var. Mizahın, eleştirinin ve siyasete dair söz söylemenin yolu cezaevinden geçmemeli. Sanatçılar susturulmamalı, düşünceler cezalandırılmamalı. İnsanların düşündüklerini özgürce söyleyebildiği, eleştirebildiği ve gülebildiği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun Deniz Göktaş."

Kaynak: ANKA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar

Yetişkin içerikler için ezber bozan karar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı BM'de çocukların dijital güvenliğini gündeme taşıdı

Dijital tehlike kapıda: Dünya liderlerinin eşleri çocuklara ses oldu

Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

Ne olacak bu takımın hali? Herkes dondu kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

Leao sonradan girdi, takımı 3 puanı kaptı

Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı

Galatasaray'ın yıldızı ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı
“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor

Hollywood yıldızı malikanesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış

Okul bahçesindeki öğretmen cinayetinde kahreden detay
Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm

Salgın ülkeyi kasıp kavuruyor! Binlerce kişi hayatını kaybetti

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!