Ali Hikmet Akıllı: "Ankara'daki Sandıklarda Görev Alacak Binden Fazla Avukat Arkadaşımız Belirlenmiş ve Görev Dağılımları Yapılmıştır"

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, “İl Hukuk Komisyonumuz seçimlerde hukuki yardım ve yönetim alanında etkin bir çözüm için her okula bir avukat parolasıyla yola çıktı. Bu kapsamda Ankara’daki sandıklarda görev alacak binden fazla avukat arkadaşımız belirlenmiş ve görev dağılımları yapılmıştır” dedi.

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "İl Hukuk Komisyonumuz seçimlerde hukuki yardım ve yönetim alanında etkin bir çözüm için her okula bir avukat parolasıyla yola çıktı. Bu kapsamda Ankara'daki sandıklarda görev alacak binden fazla avukat arkadaşımız belirlenmiş ve görev dağılımları yapılmıştır" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bugün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan Ankara Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Akıllı şunları söyledi:

"İlçe örgütlerimiz bir yandan evleri dolaşırken, Kadın Kollarımız, Aile Destekleri Sigortası için kapıları çaldı. Gençlik Kollarımız, Genel Başkanımızın özellikle bu seçimde ilk defa oy kullanacak seçmenlere yönelik yazdığı mektubu gençlerimize dağıtmak için yine kapı kapı evleri dolaştılar. Huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum.

"ANKARA'DAKİ SANDIKLARDA GÖREV ALACAK BİNDEN FAZLA AVUKAT ARKADAŞIMIZ BELİRLENMİŞ VE GÖREV DAĞILIMLARI YAPILMIŞTIR"

Seçim güvenliği bizim için olmazsa olmaz derecesinde önemli ve hayati bir mesele, bu kapsamda Ankara İl Örgütü ve ilçe örgütleri elbette bütün sandık görevlilerini, okul ve bilişim sorumlularını belirledi. Yurtdışı sayım sandık kurullarının listelerini tamamladık. İl Hukuk Komisyonumuz seçimlerde hukuki yardım ve yönetim alanında etkin bir çözüm için her okula bir avukat parolasıyla yola çıktı. Bu kapsamda Ankara'daki sandıklarda görev alacak binden fazla avukat arkadaşımız belirlenmiş ve görev dağılımları yapılmıştır.

"ANKARA NUMUNE HASTANEMİZİ KENDİ YERİNDE, KENDİ BİNALARINDA YENİLENMİŞ OLARAK VE MODERN ALTYAPISIYLA TEKRAR HİZMETE AÇACAĞIZ"

Ankara'mız için takibini yapacağımız en öncelikli projelerden bir tanesi 2'nci Abdülhamit'in hizmete açtığı Gazi Mustafa Kemal'in adını verdiği ve maalesef mevcut iktidarın kapattığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tekrar hizmete açacağız. Numune neden önemli? Şunun için sevgili dostlarım, 142 yıllık tarihiyle Ankara'nın en eski kurumlarından biridir Numune Hastanesi… Şehrimizin tarihidir, şehrimizin belleğidir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında yeri doldurulamayacak bir görev icra etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda merkez askeri hastane olarak cephelerdeki yaralılarımızın tedavi edildiği en büyük hastanemizdir Numune… Genç Cumhuriyet'in sağlık politikalarının belirlendiği, uygulandığı merkez hastanedir Numune… Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi gibi birçok sağlık kurumu Ankara Numune Hastanesi kadroları tarafından kurulmuştur. Mevcut iktidar şehir merkezinde faaliyet gösteren sağlık kurumlarımızı kapatarak halkımızın sağlık erişimini zorlaştırmış ve stratejik hata yapmıştır. Bundan 8 yıl önce Kızılay'da Merasim Sokak'ta ve Ankara Garı'nda gerçekleştirilen hain terör saldırıları sırasında Ankara Numune başta olmak üzere şehir merkezindeki hastaneler olmasaydı halimiz nice olurdu? Bu makus kaderi değiştireceğiz. Ankara Numune Hastanemizi kendi yerinde, kendi binalarında yenilenmiş olarak ve modern alt yapısıyla tekrar hizmete açacağız."