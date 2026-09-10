İşyerini kurşunlayıp kaçtı! Polis sokak sokak kovalayıp böyle yakaladı
Küçükçekmece'de bir işyerine silahlı saldırı düzenleyip kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Koşarak kaçan M.A.K. yakalanırken üzerinde silah, maske ve eldiven ele geçirildi. Polisin şüphelinin peşinden koştuğu anlar yaka kamerasına yansıdı. Olayla bağlantılı bir kişi daha gözaltına alındı.
- Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen M.A.K., polis ekiplerince sokaklarda kovalanarak yakalandı.
- Şüphelinin üzerinde silah, maske ve eldiven ele geçirildi.
- Olayla bağlantılı olduğu belirlenen D.G. Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı; gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.
İşyerini kurşunlayıp kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin takibinden kurtulamadı. Sokaklarda yaşanan kovalamaca şüphelinin yakalanmasıyla sona erdi.
İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYİP KAÇTI
Olay dün Küçükçekmece'deki Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir şüpheli, cadde üzerinde bulunan işyerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya başladı. İhbar üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye gitti. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında koşarak kaçan şüpheliyi fark etti.
POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Polisin kendisini fark etmesi üzerine kaçışını sürdüren şüpheli ile ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Polis ekipleri sokaklarda şüphelinin peşinden koşarken M.A.K. bir süre sonra yakalandı. Yaşanan kovalamaca ve şüphelinin yakalandığı anlar polis yaka kamerasına yansıdı.
ÜZERİNDEN SİLAH, MASKE VE ELDİVEN ÇIKTI
Polis ekipleri, yakaladıkları şüphelinin kimliğini M.A.K. olarak belirledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah, maske ve eldiven ele geçirildi. Polis, M.A.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Ekipler, saldırının ardından olayla bağlantısı bulunabilecek kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü.
İKİNCİ ŞÜPHELİ AVCILAR'DA YAKALANDI
Polisin devam eden çalışmalarında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen D.G. isimli bir kişi daha belirlendi. Ekipler D.G.'yi Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Böylece işyerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. M.A.K. ve D.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekipleri iki şüpheliyi daha sonra adliyeye sevk etti.