İşyerini kurşunlayıp kaçtı! Polis sokak sokak kovalayıp böyle yakaladı

İşyerini kurşunlayıp kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin takibinden kurtulamadı. Sokaklarda yaşanan kovalamaca şüphelinin yakalanmasıyla sona erdi.

İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYİP KAÇTI

Olay dün Küçükçekmece'deki Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir şüpheli, cadde üzerinde bulunan işyerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya başladı. İhbar üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye gitti. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında koşarak kaçan şüpheliyi fark etti.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Polisin kendisini fark etmesi üzerine kaçışını sürdüren şüpheli ile ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Polis ekipleri sokaklarda şüphelinin peşinden koşarken M.A.K. bir süre sonra yakalandı. Yaşanan kovalamaca ve şüphelinin yakalandığı anlar polis yaka kamerasına yansıdı.

ÜZERİNDEN SİLAH, MASKE VE ELDİVEN ÇIKTI

Polis ekipleri, yakaladıkları şüphelinin kimliğini M.A.K. olarak belirledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah, maske ve eldiven ele geçirildi. Polis, M.A.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Ekipler, saldırının ardından olayla bağlantısı bulunabilecek kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü.

İKİNCİ ŞÜPHELİ AVCILAR'DA YAKALANDI

Polisin devam eden çalışmalarında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen D.G. isimli bir kişi daha belirlendi. Ekipler D.G.'yi Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Böylece işyerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. M.A.K. ve D.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekipleri iki şüpheliyi daha sonra adliyeye sevk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı