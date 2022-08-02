Ali Haydar Hakverdi, 2022 KPSS'yi Bakan Özer'e Sordu: 'Sınavın İptal Edilmesi Gündeminizde Mi?'

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Hakverdi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "İddialarda yer alan 'Yediiklim Yayınevi' ile Bakanlığınızın ve ÖSYM'nin bir bağı bulunmakta mıdır? İddialara dair Bakanlığınızca, idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Sınavın iptal edilmesi gündeminizde midir?" sorularını yönetti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Hakverdi; daha önce 2005, 2013 yılları aralığında yapılan sınavlar mercek altına alındığını, 9 yılda, 8 farklı kategorideki 12 sınavın sorularının çalındığının tespit edildiğini belirtti.

Hakverdi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"İDDİALAR BİR AN ÖNCE SORUŞTURULMALIDIR"

"31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS sınavından sonra adaylar sonuçları beklerken, dün ÖSYM tarafından sınav soruları görüntülemeye açıldı. Sınav sorularını görüntüleyen adaylar, birden fazla sorunun 'Yediiklim Yayınları' olarak bilinen bir yayınevinin, deneme sınavlarında sorduğu sorularla benzer, hatta aynı sorular olduğunu iddia ettiler. Basına ve sosyal medyaya örnekleri ile konulan sorulara bakıldığında, iddiaların araştırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

"ÇALINAN BU SORULARLA YÜZBİNLERCE VATANDAŞIN EMEĞİ GASP EDİLEREK, SINAVA GİREN KİŞİLER MAĞDUR EDİLMİŞTİR"

Daha önce de ülkemizde sınav sorularının çalındığı ve belirli odaklara verildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu iddialara kayıtsız kalmak, varsa suça ortak olmak anlamına gelecektir. Milyonlarca insanın umut bağladığı ve ter akıttığı sınavlar, tarafsız ve özenle yapılmalıdır. Bu her şeyden önce sınavlara giren insanların ülkesine ve devletine olan güvenini zedelememek açısından önemlidir. Öte yandan, ülke olarak daha önce de tecrübe ettik ki, farklı grup ya da cemaatler, devlet içinde kadrolaşmak amacı ile bu yönteme başvurmuş ve liyakatsiz kişiler devlet kadrolarına yerleştirilmiştir. Daha önce devletin içine sızan FETÖ'nün kamunun her kademesinde çaldığı sınav soruları, 2005 yılından 2013 yılına kadar mercek altına alınmış, örgütün 9 yılda 8 farklı kategoride 12 sınavda soru çaldığı tespit edilmişti. Çalınan bu sorularla yüzbinlerce vatandaşın emeği gasp edilerek, sınava giren kişiler mağdur edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde böyle olaylar yaşanmışken, yine bu tarz iddiaların gündeme geliyor olması, kamuoyunu ve sınava giren vatandaşlarımızı derinden yaralamıştır."

"SINAVIN İPTAL EDİLMESİ GÜNDEMİNİZDE MİDİR?"

CHP'li Hakverdi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yazılı olarak cevaplaması istemiyle şu soruları yönetti:

" İddialar üzerine 'Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavları ve soru bankaları uzman kişilerce incelenmiş midir? 31.07.2022 tarihinde yapılan KPSS sınav sorularını hazırlama heyeti nasıl belirlenmiştir? İddialarda yer alan 'Yediiklim Yayınevi' ile Bakanlığınızın ve ÖSYM'nin bir bağı bulunmakta mıdır? İddialara dair Bakanlığınızca idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Adli soruşturma için atılmış bir adım var mıdır? KPSS ve YKS sınav sorularının bazı internet platformlarında 1 ay önceden satışa çıkartıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialara dair Bakanlığınız bir araştırma yapmış mıdır? Yapmış ise, bu konuda Bakanlığınızca bu iddialara dair bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Sınavın iptal edilmesi gündeminizde midir?"