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Ali Gül'den sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerine tepki: İfade hürriyetinin geldiği boyutu gözler önüne seriyor

Ali Gül'den sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerine tepki: İfade hürriyetinin geldiği boyutu gözler önüne seriyor
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Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Türkiye'de sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararlarını eleştirerek, vatandaşlara örgütlenme ve siyasi mücadeleye katılma çağrısında bulundu. Gül, "Kaçıp saklanmak, sinip kendi hayatınıza dönmek çare değil" dedi.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Türkiye'de sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararlarını eleştirerek, vatandaşlara örgütlenme ve siyasi mücadeleye katılma çağrısında bulundu. Gül, "Kaçıp saklanmak, sinip kendi hayatınıza dönmek çare değil" dedi.

Ali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararlarına tepki gösterdi. Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki her gün Türkiye'den çeşitli sosyal medya hesaplarının erişime engellendiğine tanıklık ediyoruz. Çok genel geçer ifadelerle yapılan bu müdahaleler Türkiye'deki ifade hürriyetinin ve istibdadın geldiği boyutu gözler önüne seriyor. Bu baskı daha da artacak, çember daha da daralacak. Bunun karşısında kaçıp saklanmak, sinip kendi hayatınıza dönmek çare değil.

Vatandaşların örgütlenmesi, bir araya gelmesi, birbirine dayanarak hürriyet mücadelesini vermesi gerekiyor. Yoksa çocuklarınıza kendi bulduğunuzdan çok daha harap halde bir memleket ve dünya bırakacaksınız.

Hürriyet Partisi kollarını açmış sizi bekliyor. Gelin, üye olarak aramıza katılın. Partinin yönetimine katılın. Seçimlere girme yeterliliğini kazanmamıza yardımcı olun, bu uzun yolu birlikte yürüyelim. Evlatlarınıza "Ben mücadeleden kaçmadım" diyebileceğiniz bir fırsatınız var."

Kaynak: ANKA
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