Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Antalya'da anıldı

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Antalya'da düzenlenen törenle anıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı'nda gerçekleştirilen anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Okkan'ı şehadetinin 24. yılında saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Okkan'ı ve bu ülke için canını feda eden binlerce şehidi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Şahin, "Biz, kurduğumuz medeniyetlerle bulunduğumuz coğrafyalara barış ve huzur getiren bir milletiz. Kültürümüz yaşamayı ve yaşatmayı temel alır. Ancak gerektiğinde, Cumhuriyetimizin değerleri, bayrağımız ve üniter devletimiz için canımızı feda etmeye her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Okkan ve yanında bulunan 5 kahraman polisin 24 yıl önce ülkenin bölünmez bütünlüğü ve ay yıldızlı bayrağın temsil ettiği değerler için canlarını verdiklerini anlatan Şahin, Okkan gibi tüm kahramanları, gençlere her zaman örnek göstereceklerini ifade etti.

Şahin, binlerce şehidin temsil ettiği değerlerin yılmaz savunucuları olmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Konuşmanın ardından dualar edildi ve şehit emniyet müdürünün anıtına karanfil bırakıldı.

Anma törenine İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.