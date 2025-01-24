Ali Emiri Efendi, Vefatının 101. Yılında Anıldı

Ali Emiri Efendi, 101. vefat yıl dönümünde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir dizi programla anıldı.

Emiri için Fatih Camii Haziresi'ndeki kabri başında yapılan törenin ardından, "Ali Emiri Efendi ve Divanu Lugati't-Türk Yeni Tıpkıbasımı" başlıklı söyleşi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşide, Türkiye Yazma Eserler Başkan Vekili Salih Şahin'in oturum başkanlığında, yazar Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Prof. Dr. Sadık Yazar ve Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı konuştu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin'in selamlama konuşmasının ardından Şahin, 2017 ve 2024 yılında Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından Divanu Lugati't-Türk'ün yayınlandığını belirterek, eserin arkasında Mustafa Kaçalin'in emeği olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin de Divanu Lugati't-Türk'e dair yapılan çalışmalardan bahsetti.

Sadık Yazar da Ali Emiri'nin çok önemli bir insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye hizmet etmiş ve ömrünü bu uğurda harcamış bir insan. Onun eserlerini okuyup, özellikle kütüphanesindeki yazmaları kataloglamaya başladığımdan beri onun kişiliğini, yaptığı hizmetleri, eserleri artık yavaş yavaş tanımaya başladım. Hala da devam ediyor bu süreç. Benim görebildiğim Ali Emiri, gerçekten bizim çocuklarımıza örnek olarak sunulabilecek bir şahsiyet. Her şeyden evvel çalışmayı ve bilgiyi çok seven biri ve bu noktada da çok ilginç tavsiyeleri olan bir insan. Ama Ali Emiri'nin beni en çok etkileyen yönü, kültürel muhafızlığı."

Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı ise konuşmasında Ali Emiri Efendi'nin yaşamına ve vefatına dair bilgiler aktardı.

Söyleşiden sonra "Ali Emiri Efendi ve Eserleri ve Divanu Lugati't-Türk" sergisi açıldı.

Programa katılanlar arasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder de yer aldı.