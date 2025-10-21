Ali Boğa'nın Ölümüyle İlgili Davada İlk Duruşma Gerçekleşti

Fethiye ilçesinde, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın otomobilin çarpması sonucu ölümüyle ilgili yargılanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Veli K. ile yakınları, Boğa'nın (76) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ali Boğa'nın yakınlarına başsağlığı dileyen Veli K. duruşmada şu savunmayı yaptı:

"15 günlük evliydim. Eşimle Fethiye'ye gezmek için geliyorduk. Esenköy'e kadar gelip ışıklarda durduk. Hızımı hatırlamıyorum ama fazla değildi. Yan tarafta beyaz bir araç vardı. O önden gitti. Rahmetliyi birden koşarken gördüm. Kaçacak bir yerim yoktu. Kazayla birlikte ambulansa haber verdim. Yeni evli olduğum için cezaevine de girince maddi, manevi zor durumda kaldım. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum."

Ali Boğa'nın kızı Tuba Hatipoğlu ise kaza yerine ilk giden aile fertlerinden olduğunu, babasına yaya geçidinde çarpıldığını söyledi.

Kazanın ardından yolda hiç fren ve direksiyonu kırma izi bulunmadığını anlatan Hatipoğlu, "Sanığın tamamen babamı hedef alarak çarptığını düşünüyorum. O yol meskun mahalleden geçiyor. 50 ile gitmesi gerekiyordu. Orada hız tabelaları da vardı ve yaya geçidi bulunmaktaydı. 110 ile giderken çarpmıştır. Bu kadar umursamaz bir hızla çarptığı için olası kast olduğunu düşünüyoruz. Bu bir cinayettir. Babam şu anda toprak altında, babama dokunamıyorum. Bu sorumsuzluğun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Tutukluluğunun devamını istiyorum. Olası kast ile yargılanmalıdır." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Ş.K. de "Merhum bizi görmeden yola fırladı. Eşim fren yaptı ama duramadı. Çünkü ışıklardan yeni hareket etmiştik. Kısa süre sonra kaza oldu. Acıları bizim de acımız." dedi.

Mahkeme heyetince sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Olay

Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde 15 Ağustos'ta, Veli K'nin kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa'ya çarpmış, Boğa kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.