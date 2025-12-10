Haberler

10 Aralık İnsan Hakları Günü... Ali Babacan: "Hukukun Üstünlüğünün ve Adaletin Hâkim Olduğu Türkiye'yi Hep Birlikte İnşa Edeceğiz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İnsan Hakları Günü'nde hukukun üstünlüğü ve adalet vurgusu yaparak herkesin özgür ve huzurlu bir hayat sürmesi için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajında, "Hukukun üstünlüğünün ve adaletin hakim olduğu, herkesin özgür ve huzurlu bir hayat sürdüğü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle her bir vatandaşımızın onurunun, özgürlüklerinin ve temel haklarının güvence altında olduğu bir Türkiye hedefimizi yineliyorum. Hukukun üstünlüğünün ve adaletin hakim olduğu, herkesin özgür ve huzurlu bir hayat sürdüğü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

